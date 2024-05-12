Lazio, Empoli'yi iki golle yıktı Lazio, İtalya Serie A'nın 36. haftasında evinde Empoli'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Lazio ile Empoli karşı karşıya geldi.

Olimpico'daki müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Lazio oldu.

Maçta Igor Tudor'un ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Patric Gabarron ve 89. dakikada Matias Vecino attı.

Lazio, bu galibiyetle birlikte puanını 59'a yükseltti. Empoli, 32 puanda kaldı.

Lazio, şampiyon Inter'le karşılaşacak

İtalya'da ligin bir sonraki haftasında Lazio, Inter deplasmanına konuk olacak. Empoli ise bu kez Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.