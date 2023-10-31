Lazio, Fiorentina'yı son dakika penaltısıyla yıktı

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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, Fiorentina'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada iki takımın da gözü ikinci yarıya çevrildi.
Son dakika mucizesi
Denk bir mücadele şeklinde geçen karşılaşmanın beraberlikle bitmesi beklenirken son saniyelerde Lazio lehine penaltı çalındı.
Deneyimli golcü Immobile penaltıyı gole çevirerek takımına üç puanı getiren isim oldu.
Bu sonuçla 16 puana yükselen Lazio haftayı 7. sırada tamamladı.
Fiorentina ise 17 puanla 6. sırada...
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