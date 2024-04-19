Lazio, Genoa deplasmanında kazandı

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İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Genoa ile Lazio karşı karşıya geldi.
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.
Maçta Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Luis Alberto attı.
Lazio, Tudor'la kazanmaya devam ediyor
Igor Tudor yönetiminde ligde dördüncü maçına çıkan Lazio, üçüncü galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından Lazio, 52 puana yükseldi. Genoa 39 puanda kaldı.
Lazio, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Genoa, sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.
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