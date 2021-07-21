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Lazio, hazırlık maçında rakibine 11 gol attı
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriçli Lazio, hazırlık maçında rakibine 11 gol attı.
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 12:28
- Güncelleme : 21.07.2021 - 12:30
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında Serie D ekiplerinden Belluno ile karşılaştı.
Geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında Top 11 Radio Clup 103'ü 10-0 yenen Lazio, bu kez Belluno'ya gol yağdırdı.
RAKİBİNE 11 GOL ATTILAR
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç'in iki golle yıldızlaştığı mücadelede Lazio, rakibini 11-0 yendi.
İşte maçın özeti ve goller...
Lazio, hazırlık maçında rakibine 11 gol attı İZLE