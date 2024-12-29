Lazio ile Atalanta yenişemedi

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İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Lazio'nun tek golünü dakika 27'de Dele Bashiru kaydetti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü ise 88'de Brescianini attı.

DELE BASHIRU VE ZANILO OYNADI

Hatayspor'lu eski oyuncu Dele Bashiru, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve Lazio'nun tek golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ise maça yedek kulübesinde başladı ve 65. dakikada oyuna girdi.

ATALANTA MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Atalanta, bu maçın ardından puanını 41 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Lazio ise puanını 35 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Lazio, Roma deplasmanına gidecek. Atalanta, Udinese'ye konuk olacak.