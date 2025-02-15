Lazio ile Napoli yenişemedi

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İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Lazio ile lider Napoli karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Maçta ev sahibi Lazio'nun gollerini 6. dakikada Gustav Isaksen ve 87. dakikada Boulaye Dia kaydetti.

Konuk Napoli'nin gollerini ise 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 64. dakikada Adam Marusic kendi kalesine gönderdi.

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Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. beraberliğini alan Napoli 56 puana ulaşırken, yenilmezlik serisi 3 maça yükselen Lazio ise 46 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Venezia'ya konuk olurken, Napoli deplasmanda Como'ya konuk olacak.