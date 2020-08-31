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    Lazio, Immobile ile sözleşme uzattı

    İtalyan kulübü Lazio'nun gol kralı forveti Ciro Immobile'ın sözleşmesi 5 yıl daha uzatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 17:08
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    Lazio, Immobile ile sözleşme uzattı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile’nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

    Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

    Lazio, Immobile ile sözleşme uzattı #1

    HEDEF ÇİFT FORVET

    Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.

    Lazio, Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i kadrosuna katarak Immobile ile birlikte çift forvet oynatmayı planlıyor.

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