Lazio karşısında Roma'ya tek gol yetti

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İtalya Serie A'da Roma derbisi oynandı. Ligin 31. hafta mücadelesinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı Roma 1-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. Roma'da Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Roma, puanını 55 yaptı
Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Lazio ise 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Roma, Udinese deplasmanına gidecek. Lazio, evinde Salernitana ile karşılaşacak.
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