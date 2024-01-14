Lazio, Lecce'yi tek golle geçti

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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi.
Olimpico'daki müsabakayı ev sahibi takım Lazio 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 58. dakikada Felipe Anderson attı.
Lazio, art arda 4. kez galip geldi
Alınan bu sonucun ardından ligde üste üste dördüncü kez kazanan Lazio, 33 puana yükseldi. Lecce, 21 puanda kaldı.
Lazio, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Napoli ile karşılaşacak. Lecce sahasında Juventus'u konuk edececek.
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