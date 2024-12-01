Lazio, Parma'ya boyun eğdi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Parma ile Lazio karşı karşıya geldi.
Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Parma, 3-1'lik skorla kazandı.
PARMA, EVİNDE KAZANDI
Parma'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dennis Man, 53. dakikada Anas Haj Mohamed ve 90+1. dakikada Enrico Del Prato kaydetti.
Lazio'nun tek golü 81. dakikada Taty Castellanos'tan geldi.
LAZIO, 5 MAÇ SONRA YENİLDİ
5 maç sonra kaybeden Lazio, 28 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Parma, puanını 15'e çıkardı.
Lazio, gelecek hafta zorlu Napoli deplasmanına gidecek. Parma ise şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in konuğu olacak.
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