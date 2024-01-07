Lazio, Udinese'yi deplasmanda yendi

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İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Udinese ile Lazio karşı karşıya geldi.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-1'lik skorla kazandı.
Roma ekibine galibiyeti getiren golleri ise 12. dakikada Luca Pellegrini ve 76. dakikada Matias Vecino kaydetti.
Lazio, art arda 3. kez kazandı
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Lazio puanını 30'a yükseltirken, Udinese 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio evinde Lecce'yi ağırlarken, Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.
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