Lazio, Vedat Muriç transferini iptal eden Club Brugge'ü şikayet edecek

Lazio, Vedat Muriç transferini iptal eden Club Brugge'ü şikayet edecek

Lazio kulübü, tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen Vedat Muriç'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transferi iptal eden Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriç'in kulübü Lazio, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Belçika ekibinin Muriç'in sağlık problemleri olduğunu bahane ederek yapılan anlaşmadan caydığını iddia eden Lazio, oyuncusunu bir dizi testten geçirdi.

Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriç'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından yazıldı.





16 maçta 3 gol 4 asist

Lazio'da beklenen performası gösteremeyen Muriç, geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmış, burada çıktığı 16 maçta 3 gol 4 asist üretmişti.