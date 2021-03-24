Lazio, Vedat Muriç'i gözden çıkardı

İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi biletinin alınamaması durumunda küçülmeye gidecek olan Lazio'nun, Vedat'ı takımdan göndereceğini yazdı. Haberde, oyuncunun F.Bahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi.

Lazio'da Vedat Muriç dönemi bitebilir...

Fenerbahçe'den 18.5 milyon euroluk dev bonservis ücretiyle alınan Kosovalı golcü, şu ana kadar başkent ekibinde beklentileri karşılayamadı.

La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre Lazio, bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini kapamazsa, bazı yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayrıracak.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

İtalyanlar, Lazio'nun hayal kırıklığı yaşatan Vedat için teklif beklediğini yazdı. Haberde, oyuncunun Fenerbahçe'ye geri dönebileceği de belirtildi.

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Serie A'da 18 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.

Kosovalı forvetin, İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.