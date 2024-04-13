Lazio'da büyük fedakarlık: 6 milyon euro kazanan Alberto, ayrılacak Lazio'nun tecrübeli oyuncusu Luis Alberto, takımdan ayrılma kararı aldığını resmen açıkladı.

ensonhaber.com

Lazio'nun İspanyol oyuncusu Luis Alberto, takımı ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeriyle ilgili aldığı kararları İtalyan basını aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

31 yaşındaki futbolcu, 2027 yılına kadar yıllık 6 milyon euro kazandığı sözleşmesinin bulunduğu takımıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

"Tek bir euro bile istemiyorum"

Alberto, takımıyla olan sözleşmesini feshetmesini ve kendisine verilecek olan paranın başka futbolcular için kullanılmasını talep etti. "Başkalarına yer açmanın zamanı geldi. Artık tek bir euro bile istemiyorum, bu para başka oyuncular için kullanılabilir." diyerek takımına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

4 gol attı, 8 asist yaptı

Sezon boyunca takımıyla 39 resmi maçta forma giyen Luis Alberto, bu süreçte 4 gol atıp ve 8 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.

Toplamda 2.837 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve sadakatiyle de takdir topladı.