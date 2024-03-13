Lazio'da Maurizio Sarri istifa etti Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini duyururken, yeni teknik direktörünü de açıkladı.

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Serie A takımı Lazio'da, teknik direktör Maurizio Sarri görevinden istifa etti.

İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sarri'nin istifası duyuruldu ve "Kendisine, ulaşılan hedefler ve gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür eder, hayatında ve profesyonel kariyerinde iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada duyuruda, Lazio'nun yeni çalıştırıcısı da açıklandı. Serie A ekibinde teknik direktörlük koltuğu, Sarri'nin yardımcı antrenörü Giovanni Martusciello'ya emanet edildi.

137 maçta 65 galibiyet

Sarri 2021 yılında geldiği Lazio'nun başında 137 maça çıktı ve 1.64 puan ortalaması yakaladı. 65 galibiyet alan tecrübeli hoca, 30 beraberlik, 42 yenilgi yaşadı.

Lazio 28 haftası geride kalan ligde, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.