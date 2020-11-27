Lazio'da Vedat Muriç sakatlandı

Fenerbahçe'den Lazio'ya büyük umutlarla transfer edilen Vedat Muriç'in 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Lazio'nun Zenit ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Vedat Muriç'den kötü haber geldi.

15 GÜN OYNAYAMAYACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vedat Muriç'in birinci dereceden bir yırtığının olduğu belirtildi. La Gazzetta'nın haberine göreyse Kosovalı golcü, en az 15 gün boyunca sahalardan uzak kalacak.

Kosova Milli Takım formasıyla 2 gol atan ve kendine gelen Muriç, takım antrenmanlarında da gösterdiği performansın ardından Zenit maçında kadroya girmişti. Simone Inzaghi'nin taktik yaklaşımında önemli bir yer tuttuğu vurgulanan Kosovalı yıldız, tekrar formasına hasret kalacak.

Vedat Muriç, Lazio'ya transfer olduğu dönemde de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.



