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    Lazio'da Vedat Muriç sakatlandı

    Fenerbahçe'den Lazio'ya büyük umutlarla transfer edilen Vedat Muriç'in 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 12:22
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    Lazio'da Vedat Muriç sakatlandı

    Lazio'nun Zenit ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Vedat Muriç'den kötü haber geldi.

    15 GÜN OYNAYAMAYACAK

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vedat Muriç'in birinci dereceden bir yırtığının olduğu belirtildi. La Gazzetta'nın haberine göreyse Kosovalı golcü, en az 15 gün boyunca sahalardan uzak kalacak.

    Kosova Milli Takım formasıyla 2 gol atan ve kendine gelen Muriç, takım antrenmanlarında da gösterdiği performansın ardından Zenit maçında kadroya girmişti. Simone Inzaghi'nin taktik yaklaşımında önemli bir yer tuttuğu vurgulanan Kosovalı yıldız, tekrar formasına hasret kalacak.

    Vedat Muriç, Lazio'ya transfer olduğu dönemde de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

    Lazio da Vedat Muriç sakatlandı #1

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