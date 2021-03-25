Laziolu futbolcu Daniel Guerini hayatını kaybetti

Lazio'nun U19 takımında forma giyen Daniel Guerini, Roma'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi.

İtalyan ekibi Lazio'nun acı günü...

U19 takımında forma giyen Daniel Guerini'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Orta saha oyuncusunun, Roma'da bir araba kazasına karıştıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

DİĞER İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

İtalya basınındaki haberlere göre, kazanın çarşamba günü saat 20.00 sularında gerçekleştiği ve kazaya karışan diğer iki kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İtalya Milli Takımı'nı U15 ve U16 kategorilerinde temsil eden Guerini, ocak ayında Lazio ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı.