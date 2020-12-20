Leao Serie A'nın en erken golünü attı

Leao Serie A'nın en erken golünü attı

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 1-0 öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi'nin en erken golünü attı.

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo-Milan maçında rekor kırıldı.

6.2 SANİYEDE GELEN GOL

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en hızlı gol atan oyuncusu oldu.

Golde asisti yapan isim de tanıdıktı, bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.

Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.