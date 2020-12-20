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    Leao Serie A'nın en erken golünü attı

    Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 1-0 öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi'nin en erken golünü attı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 17:32
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    Leao Serie A'nın en erken golünü attı

    İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo-Milan maçında rekor kırıldı.

    6.2 SANİYEDE GELEN GOL

    Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en hızlı gol atan oyuncusu oldu.

    Golde asisti yapan isim de tanıdıktı, bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.

    Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.

    Leao Serie A nın en erken golünü attı #1

    Leao Serie A nın en erken golünü attı #2

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