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    Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de

    Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 10:15
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    Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de

    İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

    Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

    Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de #1

    İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

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