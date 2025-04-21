Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükseldi
İHA

İngiltere Premier League'e yükselen iki takım belli oldu.

Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi.

PREMIER LİG'E YÜKSELDİLER

İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.

Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl sonra dönüş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar