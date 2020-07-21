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    Leganes, Javier Aguirre ile yollarını ayırdı

    İspanya ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, görevinden ayrıldı.
    • AA
    • 21.07.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 10:24
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    Leganes, Javier Aguirre ile yollarını ayırdı

    Leganes Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin, gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

    Daha önce Meksika, Japonya ve Mısır Milli Takımı ile İspanya'da Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

    Aguirre yönetimindeki Leganes, La Liga'da 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.

    Leganes, Javier Aguirre ile yollarını ayırdı #1

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