Leicester City, Bournemouth'u tek golle geçti

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Bournemouth, Leicester City'yi ağırladı.
Normal süresi golsüz biten mücadeleyi ilk uzatma devresinde bulduğu golle 1-0 kazanan konuk ekip tur atlamayı başardı.
Leicester City'ye turu getiren golü 105. dakikada Abdul Fatawu Issahaku kaydetti.
Milli futbolcularımız ilk 11'de başladı
Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Yunus Akgün, 120 dakika sahada kaldı.
Bournemouth forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika oynayabildi.
Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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