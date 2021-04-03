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    Leicester City Iheanacho ile yeni sözleşme imzaladı

    Leicester City, forvet oyuncusu Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini 2023-2024 yılına kadar uzttı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 16:24
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    Leicester City Iheanacho ile yeni sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

    28 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ

    Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

    Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

    Leicester City Iheanacho ile yeni sözleşme imzaladı #1

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