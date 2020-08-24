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Leicester City, Mendy ile sözleşme imzaladı

Leicester City, Mendy ile sözleşme imzaladı

Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlardan biri olan Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.