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    Leicester City, Mendy ile sözleşme imzaladı

    Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlardan biri olan Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 17:22
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    Leicester City, Mendy ile sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fransız futbolcu Nampalys Mendy'nin sözleşmesini yeniledi.

    2022'YE KADAR LEICESTER CITY'DE

    Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

    Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu. Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.

    Leicester City, Mendy ile sözleşme imzaladı #1

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