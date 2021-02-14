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    Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni zamlı sözleşme

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü için yeni bir haber ortaya atıldı. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi yenilenecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 11:44
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    Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni zamlı sözleşme

    Bu sezon performansıyla Leicester City'i sırtlayan isimlerin başında yer alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında alınan galibiyette de savunmadaki kusursuz oyunuyla dikkat çekti.

    Leicester City den Çağlar Söyüncü ye yeni zamlı sözleşme #1

    ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

    Liverpool maçının ardından Çağlar ile ilgili bir haber yapan gazeteci Nicolò Schira, milli oyuncu ile Leicester arasında zamlı yeni sözleşme konusunda görüşme yapılacağını duyurdu.

    Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor ve birçok Avrupa devi tarafından takip ettiği biliniyor.

    Leicester City den Çağlar Söyüncü ye yeni zamlı sözleşme #2

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