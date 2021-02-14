Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni zamlı sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü için yeni bir haber ortaya atıldı. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi yenilenecek.

Bu sezon performansıyla Leicester City'i sırtlayan isimlerin başında yer alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında alınan galibiyette de savunmadaki kusursuz oyunuyla dikkat çekti.

ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

Liverpool maçının ardından Çağlar ile ilgili bir haber yapan gazeteci Nicolò Schira, milli oyuncu ile Leicester arasında zamlı yeni sözleşme konusunda görüşme yapılacağını duyurdu.

Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor ve birçok Avrupa devi tarafından takip ettiği biliniyor.