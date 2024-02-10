Leipzig, Augsburg karşısında iki puan bıraktı Leipizig, Bundesliga'nın 21. haftasında deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

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Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Leipzig ile Augsburg karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Augsburg 35. dakikada Tietz ile 1-0 öne geçti. Leipzig, 52. dakikada Openda ile karşılık verdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Leipzig, Sesko'nun 52. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Augsburg bu gole 60. dakikada Ermedin Demirovic ile karşılık verdi ve durum 2-2'ye geldi.

Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Leipzig bu sonuçla puanını 37'ye çıkardı. Augsburg ise 23 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Mönchengladbach ile oynayacak. Augsburg ise Mainz deplasmanına gidecek.