Leipzig, Darmstadt karşısında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde Leipzig ile Darmstadt 98 karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip Leipzig 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Thomas Isherwood (k.k.), 50. dakikada ise Christoph Baumgartner kaydetti.
Leipzig'de Fenerbahçeli eski futbolcu Elif Elmas, maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Baumgartner'e bıraktı.
Darmstadt, 18 maçtır kazanamıyor
Leipzig bu galibiyetle ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Darmstadt'ın galibiyet hasreti 18 maça çıktı.
Bu sonuçla Leipzig puanını 46'ya çıkardı. Konuk ekip ise 13 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'e konuk olacak. Darmstadt ise Bayern Münih'i ağırlayacak.
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