Leipzig, Freiburg deplasmanında farklı kazandı

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Almanya Bundesliga'nın 28. hafta müsabakasında Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi.
Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Leipzig 4-1'lik skorla kazandı.
Leipzig, 4 golle kazandı
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Amadou Haidara, 18 ve 44. dakikada Lois Openda, 54. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Freiburg'un tek golü 59. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.
Freiburg'ta Lucas Höler, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Freiburg, 36 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 53 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Leipzig, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg, Darmstadt 98 deplasmanına gidecek.
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