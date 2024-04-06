Leipzig, Freiburg deplasmanında farklı kazandı Leipzig, Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Freiburg'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 28. hafta müsabakasında Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Leipzig 4-1'lik skorla kazandı.

Leipzig, 4 golle kazandı

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Amadou Haidara, 18 ve 44. dakikada Lois Openda, 54. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Freiburg'un tek golü 59. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Freiburg'ta Lucas Höler, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Freiburg, 36 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 53 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Leipzig, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg, Darmstadt 98 deplasmanına gidecek.