Leipzig ile Bayer Leverkusen yenişemedi

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Leverkusen'in gollerini 18. dakikada Patrick Schick ve 36. dakikada Aleix Garcia kaydetti.

Ev sahibi Leipzig'in gollerini ise 41. dakikada David Raum ve 84. dakikada Edmond Tapsoba kendi ağlarına gönderdi.

LEVERKUSEN'İN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayer Leverkusen puanını 42'ye yükseltirken, RB Leipzig 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Hoffenheim'ı ağırlarken, Leipzig deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.