Leipzig, Köln'e fark attı!

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Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Leipzig ile Köln karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan müsabakayı Leipzig 6-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Werner, 40 ve 45+3. dakikada Openda, 43. dakikada Raum, 88. dakikada Sesko ve 90+1. dakikada Baumgartner kaydetti.
Leipzig puanını 20 yaptı
Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 20'ya çıkardı. Köln ise 4 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Köln, Augsburg ile karşılaşacak. Leipzig ise Mainz deplasmanına gidecek.
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