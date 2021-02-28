Leipzig, Sörloth'un 90+3'te attığı golle kazandı

Sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-2 yenen Leipzig'de son golü Alexander Sörloth attı.

Leipzig, Bundesliga’nın 23. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti.

Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Alman ekibi müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2’ye getirdi.

SÖRLOTH 90+3'TE ATTI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50’ye çıkardı ve lider Bayer Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.