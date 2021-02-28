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    Leipzig, Sörloth'un 90+3'te attığı golle kazandı

    Sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-2 yenen Leipzig'de son golü Alexander Sörloth attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 10:37
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    Leipzig, Sörloth'un 90+3'te attığı golle kazandı

    Leipzig, Bundesliga’nın 23. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti.

    Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Alman ekibi müthiş bir geri dönüşe imza attı.

    Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2’ye getirdi.

    SÖRLOTH 90+3'TE ATTI

    Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.

    Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50’ye çıkardı ve lider Bayer Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

    Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

    Leipzig, Sörloth un 90+3 te attığı golle kazandı #1

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