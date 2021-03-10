Leipzig'de Alexander Sörloth açıldı

Borussia Mönchengladbach maçında takımına galibiyeti getiren Sörloth, Freiburg'u 3-0 yendikleri karşılaşmada da 1 gol 1 asistle oynadı.

Alexander Sörloth, Bundesliga'ya alışmaya başladı...

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth, ilk 13 hafta gol atamamıştı. Almanya'da bu performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son haftalarda formunu bulmuşa benziyor.

Norveçli golcü, Leipzig'in Freiburg'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asist ile oynayarak maçın yıldızı oldu.

SON MAÇLARDA COŞTU

Sörloth, geçen hafta da 3-2'lik Borussia Mönchengladbach galibiyetinde yine 1 gol, 1 asistlik performans ile oynamıştı. Böylece Sörloth, Leipzig'deki son iki lig maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti.

25 yaşındaki forvet, geçen hafta da Almanya Kupası maçında Wolfsburg'a karşı asist yapmıştı. Toplamda ise Sörloth'un son 2 maçtaki performansı 2 gol, 3 asist şeklinde oldu.