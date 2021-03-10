Euro
9.0362
-0.36%
Dolar
7.5934
-0.18%
Altın
418.22
-0.48%
Borsa
1.563
0.91%
Bitcoin
417.301
2.71%
EXEN Coin
15.61
0.57%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Leipzig'de Alexander Sörloth açıldı

    Borussia Mönchengladbach maçında takımına galibiyeti getiren Sörloth, Freiburg'u 3-0 yendikleri karşılaşmada da 1 gol 1 asistle oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leipzig'de Alexander Sörloth açıldı

    Alexander Sörloth, Bundesliga'ya alışmaya başladı...

    Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth, ilk 13 hafta gol atamamıştı. Almanya'da bu performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son haftalarda formunu bulmuşa benziyor.

    Norveçli golcü, Leipzig'in Freiburg'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asist ile oynayarak maçın yıldızı oldu.

    SON MAÇLARDA COŞTU

    Sörloth, geçen hafta da 3-2'lik Borussia Mönchengladbach galibiyetinde yine 1 gol, 1 asistlik performans ile oynamıştı. Böylece Sörloth, Leipzig'deki son iki lig maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti.

    25 yaşındaki forvet, geçen hafta da Almanya Kupası maçında Wolfsburg'a karşı asist yapmıştı. Toplamda ise Sörloth'un son 2 maçtaki performansı 2 gol, 3 asist şeklinde oldu.

    Leipzig de Alexander Sörloth açıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir