Leipzig'de teknik direktör Marco Rose ile yollar ayrıldı

AA & Ensonhaber

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eylül 2022'den beri takımın başında olan Rose ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İKİ KUPA KAZANDI

48 yaşındaki teknik adam, Leipzig'le 2022-2023 Almanya Kupası ve 2023-2024 Almanya Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

BAYERN'İN 23 PUAN GERİSİNDELER

Leipzig, 27. hafta sonunda 42 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 23 puan gerisinde bulunuyor.

KLOPP, GÖREV ALIYOR

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, şu anda Red Bull grubunda "global futbol direktörü" olarak çalışıyor.