Leipzig'i yenen Bayern Münih, 2 maç sonra kazandı

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Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, Leipzig'i ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 56 ve 90. dakikalarda Harry Kane atarken Leipzig'in sayısını 70. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
2 maç sonra galibiyet geldi
Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanarak 53 puana yükselen Bayern Münih ligdeki bir sonraki maçında Freiburg deplasmanına gidecek.
40 puanda kalan Leipzig ise Bochum'a konuk olacak.
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