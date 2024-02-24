Leipzig'i yenen Bayern Münih, 2 maç sonra kazandı
ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, Leipzig'i ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 56 ve 90. dakikalarda Harry Kane atarken Leipzig'in sayısını 70. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

2 maç sonra galibiyet geldi

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanarak 53 puana yükselen Bayern Münih ligdeki bir sonraki maçında Freiburg deplasmanına gidecek.

40 puanda kalan Leipzig ise Bochum'a konuk olacak.