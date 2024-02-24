Haberler



Dünyadan futbol



Leipzig'i yenen Bayern Münih, 2 maç sonra kazandı

Leipzig'i yenen Bayern Münih, 2 maç sonra kazandı Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında konuk ettiği Leipzig'i 2-1 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra galip geldi.