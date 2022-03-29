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    Leonardo Bonucci, soyunma odası için özür diledi

    Kuzey Makedonya maçı sonrası İtalya milli takımının kullandığı soyunma odasının görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Leonardo Bonucci yaşananlar için özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:06
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    Leonardo Bonucci, soyunma odası için özür diledi

    İtalya Milli Takımının kaptanlarından Leonardo Bonucci, Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından soyunma odasındaki çirkin görüntüler için özür diledi.

    Palermo şehrinde bulunan Renzo Barbera Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrası İtalyan futbolcuların soyunma odasını dağınık ve pis bırakması büyük tepki çekmişti. Soyunma odasının o halini paylaşan Palermo, "Ayıp" ifadesini kullanmıştı.

    Hürriyet'in haberine göre Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu çirkin görüntülere ilişkin konuşan Leonardo Bonucci, "Büyük bir hataydı. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağız. Hayal kırıklığına uğramıştık ve bu tür detayların fark yaratacağını düşünemedik. Önümüzdeki maçlarda bu konuya daha çok dikkat edeceğiz. Özür dileriz." dedi.

    Leonardo Bonucci, soyunma odası için özür diledi #1

    "VİDEODAKİ KADAR KÖTÜ BIRAKMADIK"

    İtalya Milli Takımı İletişim Direktörü Paolo Corbi ise "Hafife aldığımız bir konu oldu. Görüntülerle ilgili Palermo'ya ulaşıp kendilerinden özür diledik. Yetişmemiz gereken bir uçak vardı ve büyük bir hayalkırıklığı yaşıyorduk. Şunu da belirtmek isterim ki soyunma odasını videodaki kadar kötü bırakmadık. Tamamen bizim üzerimize yıkılmamalı" dedi.


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