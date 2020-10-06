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L’Equipe: Burak Yılmaz bir gol canavarı

L’Equipe: Burak Yılmaz bir gol canavarı

Türk futbol tarihinde en çok gol atan isimlerden biri olan Burak Yılmaz, Lille takımındaki performansıyla Fransız basınında da kendisine yer buluyor.