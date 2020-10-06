- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- L’Equipe: Burak Yılmaz bir gol canavarı
L’Equipe: Burak Yılmaz bir gol canavarı
Türk futbol tarihinde en çok gol atan isimlerden biri olan Burak Yılmaz, Lille takımındaki performansıyla Fransız basınında da kendisine yer buluyor.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 09:49
Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor.
Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L’Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı.
Gazete haberde, “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık atarak deneyimli ismin Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu okurlarıyla paylaştı.
"HALA MANŞETLERE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR"
Burak Yılmaz’ın, büyük deneyimiyle Lille takımının hücum gücüne de büyük katkı sağladığı belirtildi.
Haberin devamında, “Burak 35 yaşına rağmen hâlâ manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.