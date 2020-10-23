L'equipe: Yusuf'lu Lille, Fransa'nın onurunu kurtardı

Lille'in Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 4-1 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Yusuf Yazıcı Fransa'da da manşetlerden inmiyor. Ülkenin saygın gazetelerinden L'equipe milli futbolcumuza övgü yağdırdı.

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 4-1 yenen Lille'de gecenin kahramanı 3 gol atan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu.

Sparta Prag karşısında Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise yedek kulübesinde yer aldılar.

Burak Yılmaz, karşılaşmanın 64. dakikasında Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu. Hat-trick yaparak yıldızlaşan Yusuf Yazıcı ise 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı. Zeki Çelik ise süre alamadı.

"KAHRAMAN YUSUF YAZICI"

Alınan bu galibiyet Fransız basınında da oldukça ses getirdi.

UEFA'nın 'kahraman' yapıştırması yaptığı Yusuf Yazıcı için Lille kulübü, resmi sitesinde yer verdiği Sparta Prag maçı haberinde ayrı bir parantez açtı. Maçın adamı seçilen milli futbolcumuz için göğsümüzü kabartan cümleler sarf edildi.

"Pazar günü Lens maçında da gol atmak için yalnızca oyuna girdikten sonra 3 dakikaya ihtiyacı vardı. Bu sefer maça bu unvanla çıktı ve yine ağları sarsmayı başardı. Hem de tam 3 kez. Evet, Türk artık momentum yakalamaya başladı. Bu tüm takım için harika bir haber."

Fransız basının önde gelen gazetelerine L'equipe ise Lille'in Sparta Prag'ı farklı mağlup etmesini manşetine taşıdı ve "Usta Yusuf Yazıcı" başlığını kullandı. Haberin detaylarında, milli futbolcunun yeteneğine dikkat çekildi.

"FRANSA'NIN ONURUNU KURTARDILAR"

L'equipe'de yer alan bir diğer haberse Lille'in Sparta Prag karşısında aldığı bu bol gollü galibiyetin tarihi anlamına dikkat çekildi.

Gazete, bu hafta Avrupa'da maç kazanan tek takımın Lille olduğunu hatırlatarak "Fransa'nın onurunu kurtardılar" yorumunda bulundu.

L'equipe, "Hat-Trick yapan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısında alınan galibiyetin mimarı oldu. Lille, Fransa'nın onuru kurtardı sahnede Yusuf Yazıcı vardı. UEFA Avrupa Ligi'nde maç kazanan ilk Fransız takımı oldular. " ifadelerini kullandı.