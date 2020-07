Lescott: Sterling, Messi ve Ronaldo ile kıyaslanmalı

Manchester City'nin eski oyuncularından Joleon Lescott, Raheem Sterling'in Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde olduğunu söyledi.

2017'de futbol hayatını sonlandıran ve Manchester City ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Joleon Lescott, Raheem Sterling hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Kulübün We're Not Really Here adlı maç günü programında açıklamalar yapan Lescott, 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Pep Guardiola yönetiminde kendini çok geliştirdiğini belirtti. Lescott, bu sezon 29 maçta 14 gol kaydeden Sterling'in Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi dünya yıldızları ile kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu savundu:

"Raheem Sterling kendini en üst seviyelere taşıdı. Şu anda dünyanın en iyi kanat ya da forvetlerinden biri olarak görülmeli çünkü katkısı çok büyük."

''MESSİ VE RONALDO GİBİ OYUNCULARLA KIYASLANMALI''

"Bir maçta sadece iyi oynayarak gol atmadan bile maçın adamı seçilmeyi başarabilen; başka maçta ise gol atıp oyuna yön verebilen bir oyuncu. Sterling'in yaptıklarına saygı göstermemek büyük bir amatörlük olur. Bir sezonda 50 gol atan Messi ve Ronaldo gibi oyuncular var, onlar olağanüstü. Bir sonraki aşamada Raheem Sterling bu tarz oyuncular ile kıyaslanmalı."