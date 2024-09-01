Leverkusen, evinde 2-0'dan kaybetti Bayer Leverkusen, sahasında ağırladığı Leipzig'e 3-2 mağlup oldu. Geçen sezon namağlup şampiyon olan Leverkusen, bu sezon ikinci haftada ilk mağlubiyetini aldı.

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçta Leverkusen 2-0 öne geçti ancak kazanan 3-2 ile Leipzig oldu.

LEVERKUSEN, LEIPZIG KARŞISINDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bayer Leverkusen, 38'de Jeremie Frimpong ve 45'te Alejandro Grimaldo ile 2-0'ı buldu. Leipzig, 45+7'de Kevin Kampl ile devreye 2-1 ile gitti.

Leipzig, ikinci yarıda Lois Openda'nın 57 ve 80'de attığı gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da geçen sezon namağlup şampiyon olan Leverkusen, bu sezon ilk mağlubiyetini ikinci haftada aldı.

Bu sonucun ardından Leverkusen, 3 puanda kaldı. Leipzig, 6 puana yükseldi.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leverkusen, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.