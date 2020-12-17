Lewandowski 250 gol barajını geçen ilk yabancı oldu

Lewandowski, Gerd Müller (365) ve Klaus Fischer'in (268) ardından Bundesliga'da 250 gol barajını geçen 3. futbolcu oldu. Lewa ayrıca bunu başaran ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.

Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, bir rekor daha kırdı.

Bayern Münih'in Wolfsburg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımını zafere taşıyan Robert Lewandowski, ligdeki gol sayısını 251'e çıkardı ve 250 gol barajını geçti.

GERD MULLER VE FISCHER'İN ARDINDAN 3. SIRADA

Polonyalı yıldız, Gerd Müller (365) ve Klaus Fischer'in (268) ardından bunu başaran üçüncü futbolcu oldu. Lewandowski, Bundesliga'da 250 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu unvanını da kazandı.

Bayern Münih'teki yedinci sezonunu geçiren 32 yaşındaki futbolcu daha önce dört sezon da Borussia Dortmund forması giymişti.

18 GOL 4 ASİST

Lewandowski bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 16 resmi maçta 18 gol attı ve 4 asist yaptı.