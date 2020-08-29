Lewandowski: Ballon d'Or'u ben hak ediyorum

Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te takımın yıldız futbolcusu Lewandowski, "Oynadığım tüm kulvarlarda gol kralı oldum. Ödülü ben hak ediyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

"ÖDÜL, BUNLARI BAŞARAN OYUNCUYA VERİLMELİ"

Lewandowski, "Bu yıl takım olarak kazanılabilecek her şeyi kazandık. Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum. Bence ''Altın Top'' ödülü bunları başaran bir oyuncuya verilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 47 maçta 55 gol atan ve finale kadar oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ağları sarsan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, daha oynanmayan Almanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'da da kazanmaları gerektiğini belirtti.

FIFA, daha önce yaptığı açıklamayla corona virüs nedeniyle bu yıl Ballon d'Or ödülünün verilmeyeceğini duyurmuştu.