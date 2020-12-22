Lewandowski: Manchester United'a gidecektim ama olmadı

Lewandowski: Manchester United'a gidecektim ama olmadı

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Manchester United'in eski menajeri Alex Ferguson ile yaptığı transfer görüşmesinden bahsetti.

Geçtiğimiz hafta 2020 FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödülünü kazanan Robert Lewandowski, Manchester United'ın kapısından döndüğünü söyledi.

"DORTMUND BIRAKMADI"

France Football'a konuşan Lewandowski, "Dortmund'daki ikinci yılımdan sonra Sir Alex Ferguson ile bir görüşme yaptım. Manchester'a gelmemi istedi. Çok ilgiliydim, hatta hazır olduğumu bile söyleyebilirim. Ama Dortmund gitmemi istemedi. Beni fazla üzmedi çünkü Borussia ile işler iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

Ferguson, daha sonra Arsenal'den Robin van Persie ile anlaşmış ve Hollandalı yıldız efsanevi menajerin son sezonunda United'ın Premier Lig şampiyonluğuna uzanmasında pay sahibi olmuştu.

Lewandowski, ayrıca idolleri arasında Alessandro Del Piero ve Thierry Henry'yi gösterdi.

32 yaşındaki futbolcu, Bayern formasıyla 307 maçta 266 gol kaydetti.