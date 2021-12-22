Lewandowski: Messi ve Ronaldo klasik forvet değil

Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, Messi ve Ronaldo için, "Onlar klasik forvetlerden değiller." ifadelerini kullandı.

Altın Top (Ballon D'Or) Ödül Töreni'nde, bu ödülü 7 kez alan Lionel Messi, Robert Lewandowski'yi övmüş ve 2020'nin Polonyalı oyuncuya verilmesi gerektiğini söylemişti. Arjantinli, Robert Lewandowski'nin kariyerinde en az bir kez Altın Top Ödülü olması gerektiğini de vurgulamıştı.

Geceyi "Yılın Forveti" ödülünü alarak tamamlayan Robert Lewandowski ise konuyla ilgili konuştu ve Messi'nin o gece kendisi için söylediklerinden çok etkilendiğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki farvori takımlar konusunda da Bayern Münih ile birlikte üç İngiliz ekibiyle birlikte PSG ve Real Madrid'i gösteren Lewandowski, "Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid, Chelsea ve biz. İlk eleme maçı şubatta. O zamana kadar çok şey değişebilir ama şu anda bunlar. Bana göre bu 6 takım önde" dedi.

“MESSI VE RONALDO KLASİK FORVET DEĞİL”

Tüm zamanların en iyi 3 forveti kim sorusuna da Robert Lewandowski, "Messi ve Ronaldo'yu dahil ediyor muyuz? Onlar klasik forvetlerden değiller. Benzema yıllardır en iyilerden ya da Salah, Agüero, Kane, Henry, Brezilyalı Ronaldo var, Gerd Müller hakkında zaten diyecek söz yok." yanıtını verdi.

“MESSI’NİN SÖZLERİ BENİ ETKİLEDİ”

Bayern Münih'in süper yıldızı Messi için konuşurken, "Messi'nin bana yönelik sözleri beni gerçekten etkiledi. Boş sözler değildi, kariyerimde güzel bir andı." dedi.