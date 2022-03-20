Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
618.373
0.45%
BTXN Coin
39.23
-0.50%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti

    Bundesliga'da lider Bayern Münih, Union Berlin'i 4-0 mağlup ederek iki maç sonra kazandı. 2 gol atan Robert Lewandowski, üst üste 5. kez 30 gole ulaşarak Gerd Müller'in rekorunu egale etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti

    Bundesliga'da oynadığı son iki maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Bayern Münih, sahasında Union Berlin'le karşılaştı.

    16. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 25. dakikada Tanguy Nianzou Kouassi'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı. Bayern, 45+1'de Robert Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle devreye 3-0 önde girdi.

    LEWANSDOWSKI GERD MULLER’İN REKORUNU EGALE ETTİ

    47. dakikada takımının dördüncü, kendisinin ikinci golünü kaydeden Robert Lewandowski, bu sezon ligde 31 gole ulaşarak Gerd Müller'e ait rekoru egale etti. Bundesliga'da üst üste 5. kez 30 gol barajını geçen Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekoruna ortak oldu.

    Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti #1

    NEUER, KAHN’IN REKORUNU KIRDI

    Karşılaşma 4-0 Bayern Münih'in galibiyetiyle noktalanırken Bavyera ekibinin tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, takımın efsanevi isimlerinden Oliver Kahn'a ait galibiyet rekorunu kırdı.

    Bayern Münih formasıyla 311. lig galibiyetini alan Manuel Neuer, Oliver Kahn'ın rekorunu geride bırakarak Bundesliga tarihinde en çok galibiyet alan oyuncu unvanını elde etti.

    İkinci sıradaki Borussia Dortmund'un maç fazlasıyla yedi puan önünde lider olan Bayern Münih, milli aranın ardından Freiburg'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti #2


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin ilk kukla operası Madama Butterfly büyük ilgi gördü
    Kültür Sanat

    Türkiye'nin ilk kukla operası Madama Butterfly büyük ilgi gördü

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Vakanüvis, ABD'nin karanlık tarihini yazdı
    Tarih

    Vakanüvis, ABD'nin karanlık tarihini yazdı

    Görüş Bildir