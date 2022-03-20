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Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti

Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Union Berlin'i 4-0 mağlup ederek iki maç sonra kazandı. 2 gol atan Robert Lewandowski, üst üste 5. kez 30 gole ulaşarak Gerd Müller'in rekorunu egale etti.