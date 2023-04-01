Lider Arsenal, Leeds United karşısında kazandı Premier Lig'in 29. haftasında lider Arsenal, Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Arsenal, Leeds United'la karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Arsenal oldu.

Gabriel Jesus 2 golle yıldızlaştı

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti. Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Sakatlığının ardından 12 Kasım'dan sonra ilk kez bir maça 11'de başlayan Gabriel Jesus, iki golüyle maçın önemli ismi oldu.

Arsenal serisini 7 maça çıkardı

Üst üste 7. maçını da kazanan Arsenal puanını 79'a yükseltti. Böylelikle Londra ekibi bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı konuk edecek.