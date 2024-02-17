Lider Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanında hata yapmadı

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Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde Heidenheim ile lider Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Voith-Arena’da oynanan müsabakada konuk ekip Bayer Leverkusen, 2-1'lik skorla kazanırken şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Bayer Leverkusen maçta 45+2’de Frimpong ile öne geçti. 81. dakikada sahne alan Adli, skoru 2-0’a getiren isim oldu.
86. dakikada Kleindienst farkı 1’e indirdi ancak bu gol ev sahibi ekibe yetmedi ve Bayer Leverkusen 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fark 8'e çıktı
Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 58’e çıkardı. Lider Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8’e yükseltti.
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