Lider Bayer Leverkusen, Köln'ü de yendi

Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Köln ile lider Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Bayer Leverkusen oldu.
Köln'de hücum oyuncusu Jan Thielmann 14. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım erken bir şekilde 10 kişi kaldı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
Puan farkı 10'a çıktı
Ligde namağlup devam eden ve arka arkaya son 4 maçını kazanan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, puanını 64'e yükseltti ve Bayern Münih ile arasındkai farkı 10'a çıkardı. Köln 17 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde Köln gelecek hafta Mönchengladbach'a konuk olacak. Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u ağırlayacak.
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