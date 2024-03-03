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Lider Bayer Leverkusen, Köln'ü de yendi

Lider Bayer Leverkusen, Köln'ü de yendi Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 24. haftasında deplasmanda Köln'ü 2-0'lık skorla mağlup etti ve Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.