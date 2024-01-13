Lider Bayer Leverkusen'den Augsburg karşısında kritik üç puan
ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynananan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 90+4'te Exequiel Palacios'un golüyle 1-0 kazandı ve zirvedeki yerini korumayı başardı.

Leverkusen, liderliğini sürdürdü

Puanını 45'e yükselten Bayer Leverkusen liderliğini sürdürürken, Augsburg 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Augsburg deplasmanda Mönchengladbach'a konuk olacak.