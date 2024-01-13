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Lider Bayer Leverkusen'den Augsburg karşısında kritik üç puan

Lider Bayer Leverkusen'den Augsburg karşısında kritik üç puan Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg'u son dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek liderliğine devam etti.