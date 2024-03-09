Lider Inter, Bologna'yı tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Bologna ile Inter karşı karşıya geldi.
Renato Dall Ara'da oynanan müsabakayı konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Maçta Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Yann Aurel Bisseck attı.
Hakan, forma giydi
Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.
Inter, art arda 10. kez kazandı
Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Inter, puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.
Inter'in en yakın takipçisi Juventus'un ligde 57 puanı bulunuyor. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanda kaldı.
Bologna, Empoli ile karşılaşacak
Inter, hafta arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak.
Simone Inzaghi'nin ekibi daha sonra ligde sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Bologna, ligde gelecek hafta Empoli deplasmanına gidecek.
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