Liderlik 15 kez değişti! Premier Lig'de kıran kırana mücadele İngiltere Premier Lig'de 33 hafta geride kalırken, zirve 6 takım arasında 15 kez el değiştirdi.

İHA

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta maçları sonrası Manchester City, 73 puanla zirvede yer alıyor.

Premier Lig’de bu sezon 33 haftada 15 kez liderlik koltuğu el değiştirmesiyle birlikte rekabet üst seviyelere taşındı.

Newcastle United, Brighton & Hove Albion ve Tottenham 1’er kez liderliğe yükselirken, Manchester City, Arsenal ve Liverpool ise 4’er kez zirveye çıkmayı başardı.

Gol krallığı yarışı kızıştı

Premier Lig’de bu sezon zirve yarışındaki heyecanın yanında bireysel performanslar da dikkat çekmeye devam ediyor.

Gol krallığı yarışında rekabet sürerken, 20 golle zirvede Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bulunuyor.

Haaland’ı attığı 19 golle Aston Villa'dan Ollie Watkins takip ederken, Liverpool'dan Mohamed Salah, Newcastle United'tan Alexander Isak ve Bournemouth'tan Dominic Solanke ise 17’şer golle listenin devamında yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)